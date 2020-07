Dispetto di Trump, ritratti Clinton e Bush 'nascosti' in Casa Bianca (Di sabato 18 luglio 2020) I ritratti di Bill Clinton e di George W. Bush sono stati 'sfrattati' dal Grand Foyer della Casa Bianca e spostati nella Old Family Dining Room, una piccola sala poco utilizzata, in quello che sembra ... Leggi su tgcom24.mediaset

su ordine di Donald Trump i loro ritratti sono stati relegati nella Old Family Dining Room, una piccola sala poco utilizzata e fuori dal circuito dei visitatori. Lo riportano alcune fonti alla Cnn.

