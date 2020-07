Dischi destinati a rimanere nel cassetto: sei storie dal mondo del rock (Di sabato 18 luglio 2020) A poco più di due settimane dall’uscita, caduta il 19 giugno, di Homegrown – nuovo disco di Neil Young registrato subito dopo Harvest, ma rimasto inedito fino ai giorni nostri – può risultare interessante compiere un piccolo viaggio, anche questo a ritroso, sempre alla ricerca di quegli album che, pure finiti, non hanno ancora visto luce e probabilmente mai la vedranno. Protagonisti indiretti di questa caccia al tesoro, gruppi affermati e cantanti colti sul fatto nel tentativo, rimasto poi tale, di dar vita ad una prima prova solista. Si comincia allora coi Deftones, altra band in uscita – pare a settembre, quindi a breve – con un nuovo album, e che in questo 2020 festeggia due decadi dalla pubblicazione di White Pony: vero e proprio manifesto alternative metal. Siamo nel 2006 quando il flop di Saturday Night Wrist, e le tensioni interne, ... Leggi su ilfattoquotidiano

