Diletta Leotta, tutto tace su Instagram dopo la news. Ecco cosa è successo (Di sabato 18 luglio 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? C’è un gran silenzio sul profilo della conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Oggi nessun nuovo post e nessuna storia. Proprio da due giorni in rete circola la notizia della rottura della sua storia d’amore con Daniele Scardina. Una storia durata quasi un anno, nata la scorsa estate. Dunque secondo il settimanale Nuovo, che ha lanciato questa bomba di fine luglio, la conduttrice e il pugile si sarebbero lasciati. Un’indiscrezione che lascia tutti con il fiato sospeso. Non si conoscono ancora i motivi che avrebbero portato alla rottura della liaison. Il silenzio social di Diletta Leotta Questo silenzio social si fa assordante, dal momento che la nota conduttrice è sempre presente per i suoi follower, che ... Leggi su pianetadonne.blog

Mediagol : #VIDEO, STAR WAGS: #Buffon, la Seredova dice sì a Ilaria! #DilettaLeotta e la nuova fiamma di #Borriello… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Diletta balla da sola: fine della storia fra la Leotta e King Toretto? FOTO - QuotidianPost : Diletta Leotta e l’inaspettato commento di Scardina sui social - metalblanco1991 : RT @quando_mai: @ero856 @Bisac121 @belfer70 @metalblanco1991 @FrancescaMinie3 @RICCO_FEDE_J Io non sto dando nessuna definizione di niente.… - Notiziedi_it : Diletta Leotta e Daniele Scardina, storia finita? Il commento di lui su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Camicia di jean e sorriso smagliante: il look di Diletta Leotta per Spal-Inter FOTO Calciomercato.com Elogio della Bellezza, Bruno Vespa racconta l’Italia attraverso le sue icone femminili

Il primo ricordo, «incancellabile», prima che nel corso dei successivi 70 anni ogni indumento cadesse, è il bikini di Marisa Allasio in Poveri ma belli. Bruno Vespa aveva 13 anni e non l’ha ...

Minori: Gigi Marzullo intervista Bruno Vespa per la presentazione di “Bellissime”

“Domani anche se l’evento sarà all’aria aperta, i cittadini dovranno portare la mascherina”. Lo ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori, che conferma tutta la sua felicità “e ringrazio di cuore ...

Il primo ricordo, «incancellabile», prima che nel corso dei successivi 70 anni ogni indumento cadesse, è il bikini di Marisa Allasio in Poveri ma belli. Bruno Vespa aveva 13 anni e non l’ha ...“Domani anche se l’evento sarà all’aria aperta, i cittadini dovranno portare la mascherina”. Lo ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori, che conferma tutta la sua felicità “e ringrazio di cuore ...