Diaco cacciato dalla Rai, lite dietro le quinte: la giornalista abbandona la diretta (Di sabato 18 luglio 2020) L’esperienza di Pierluigi Diaco a Io e Te su Raiuno potrebbe essere vicina al capollinea. A quasi due mesi dalla fine del ciclo della trasmissione (che dovrebbe concludersi il 4 settembre) il conduttore non avrebbe infatti ricevuto alcuna comunicazione da parte dei vertici della tv pubblica riguardo il suo futuro: ieri era il grande giorno della presentazione dei palinsesti della prossima stagione di Rai Uno, e tra i tanti nomi fatti spuntava l’assenza proprio di Diaco. Contro Pierluigi Diaco, il conduttore di Io e Te su Rai 1, scende in campo Selvaggia Lucarelli. Come è noto, Diaco nelle ultime settimane è stato al centro di diverse polemiche e differenti casi, tradendo anche un certo (giustificato) nervosismo. ... Leggi su howtodofor

