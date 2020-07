Delta Goodrem, Paralyzed il nuovo singolo (Di sabato 18 luglio 2020) Chi è fan della serie televisiva australiana “Neighbours” fin dalla prima stagione, senza dubbio conosce Delta Goodrem nel ruolo di Nina Tucker, ma non tutti magari sanno che l’artista è una famosissima cantante non solo per quanto riguarda il pop australiano, in quanto con i suoi cinque dischi ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo. Ora piano piano, il suo nuovo album sta arrivando e dopo il primo singolo “Keep Climing”, è uscito da poche ore il nuovo singolo dal titolo “Paralyzed“. Delta Goodrem ha impressionato più volte negli anni, combinando melodie pop con il pathos necessario, che lei mette perfettamente a nudo con la sua splendida ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

