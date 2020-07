Decurtazione reddito di cittadinanza, quali somme spendere entro fine mese? (Di sabato 18 luglio 2020) Con la pubblicazione del decreto attuativo entrano in vigore anche le decurtazioni del reddito di cittadinanza per chi non riesce a spendere tutto l’importo entro la fine del mese. La notizia desta non poca preoccupazione visto che per chi non spende interamente le cifre accreditate è prevista la Decurtazione del 20% del reddito di cittadinanza del mese successivo. Cerchiamo di capire come funziona il taglio. Decurtazione reddito di cittadinanza Un lettore, preoccupato, scrive per chiedere: Salve,adesso che è stato approvato il decreto legge sulla Decurtazione delle somme non spese del reddito di ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Decurtazione reddito di cittadinanza, quali somme spendere entro fine mese? -