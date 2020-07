D’Aversa: «C’è bisogno di fare punti. Kucka e Cornelius sono indisponibili» (Di sabato 18 luglio 2020) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Sampdoria Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni del club presentando la sfida di domani contro la Sampdoria. Le sue parole riportate dal sito ufficiale gialloblù. Recupererà qualcuno per la gara di domani? «Non ci saranno Grassi e Darmian squalificati e non faranno parte della partita né Kucka, né Cornelius. Valuteremo le condizioni di Bruno Alves che anche questa mattina si è allenato a parte». C’è più voglia o bisogno di fare punti? «Sicuramente c’è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di ... Leggi su calcionews24

AsociaIe : @Milestemplaris Ma c'è gente, anche nota esperta di calcio su twitter, che gli metteva sopra D'Aversa, l'uomo dalla… - infoitsport : Parma, D'Aversa: 'Milan? Rispetto all'inizio c'è anche un calciatore come Ibrahimovic' - sportli26181512 : Parma, D'Aversa parla chiaro: 'Milan? Rispetto all'inizio c'è anche un calciatore come Ibrahimovic': Alla vigilia d… - ParmaLiveTweet : Milan-Parma, i convocati di D'Aversa: c'è Cornelius, out Scozzarella e Kucka - CalcioPillole : Roberto D'Aversa ha parlato con @SkySport del momento del suo #Parma, tornato a far punti dopo un digiuno di quattr… -