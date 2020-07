Dalle invasioni, alla Champions League: il 'Falco' firma per il Tre Fiori (Di sabato 18 luglio 2020) Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' Ferri , che può anche vantare un'esperienza nel campionato delle Seychelles, è un nuovo giocatore del Tre Fiori , ovvero della compagine campione di San ... Leggi su sport.virgilio

Famoso per le sue invasioni di campo con la maglia di Superman, Mario Ferri potrebbe esordire nei preliminari di Champions con il Tre Fiori. La velocità non gli manca e l’ha anche recentemente ...

Cavallette in Sardegna, nei campi infestati danni per milioni di euro

Prima ricognizione di Coldiretti nei campi infestati in queste settimane dalle cavallette. L'associazione ha valutato in diversi milioni di euro i danni causati dall'invasione nel Nuorese: distrutti g ...

