Dal Policlinico di Modena 500mila euro per premiare il personale (Di sabato 18 luglio 2020) MODENA – L’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena stanzia 500.000 euro di fondi propri da distribuire al personale per premiarlo dell’impegno nell’emergenza Covid. E’ di qualche giorno fa un’ipotesi di accordo coi sindacati per la distribuzione dei fondi ai dipendenti sulla base delle ore di straordinario effettuate alla data del 30 aprile, in piena crisi da coronavirus. Con l’intesa saranno premiate tutte le categorie del comparto, personale sanitario, tecnico e amministrativo, sulla base di criteri che tengono conto del diverso livello di responsabilità professionale e del maggior impegno prestato nella gestione della crisi. Il bonus, che si va ad aggiungere a quelli previsti dalla normativa statale e dagli accordi regionali e aziendali del mese di maggio, verrà erogato con lo stipendio di luglio, senza che il dipendente debba farne richiesta. Leggi su dire

Agenzia_Dire : L’Azienda ospedaliero-universitaria di #Modena stanzia 500.000 euro di fondi propri da distribuire al personale per… - Etruria72 : Bonaccini continua a smantellare la Sanità della Regione E.R. Policlinico Sant'orsola. L'accusa dei sindacati cont… - RegLombardia : #LNews “Ottima notizia dal Consiglio di Stato” ha commentato così il presidente della Regione Lombardia… - emmeiemmeemmeo : @virginiaraggi Così se passa dal Policlinico nel frattempo.. - gpcirronis : Al Policlinico e al San Giovanni di Dio è partito il pre-triage telefonico. I pazienti saranno contattati dal perso… -