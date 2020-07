Dal casco di Top Gun al medaglione di Indiana Jones, tutto all'asta on line (Di sabato 18 luglio 2020) Avere i cimeli del film del cuore e dell'attore-idolo, si può. Il casco indossato da Tom Cruise in «Top Gun», i guantoni da boxe di Sylvester Stallone in «Rocky» , la Colt Revolver di Clint Eastwood in «Il texano dagli occhi di ghiaccio», la Karmann Ghia blu di Brad Pitt in «C'era una volta... a Hollywood», l'abito nero indossato da Michael Corleone (Al Pacino) a Miami in «Il Padrino - Parte II», la cinepresa Vista Vision MVV-6 di Alfred Hitchcock per girare «La donna che visse due volte»: sono alcuni degli oggetti resi celebri dai film di Hollywood che verranno battuti in un'asta online dalla casa Pop Store a Los Angeles il 26 e 27 agosto. Si tratta complessivamente di oltre 850 lotti per un valore stimato di circa 6 milioni di dollari. Tra gli oggetti ... Leggi su iltempo

Un ragazzo di 19 anni è caduto dal monopattino elettrico ed ha battuto con forza sull ... Ma non è tutto: i conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila ...

Per chi guida il monopattino elettrico è d'obbligo indossare il casco fino al 18esimo anno di età mentre è solo consigliato dai 18 anni in su. L'assenza del dispositivo di protezione individuale ...

Un ragazzo di 19 anni è caduto dal monopattino elettrico ed ha battuto con forza sull ... Ma non è tutto: i conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila ...