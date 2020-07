Da eroi a disoccupati: a rischio 160 lavoratori del San Raffaele a Rocca di Papa (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug – Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della proprietà quantomeno discutibili, ora lo spettro del licenziamento in massa. E’ questa la sorte che attende 160 lavoratori – tra medici, infermieri e oss – del San Raffaele di Rocca di Papa, dal quale oggi è stato trasferito l’ultimo paziente a seguito dell’avvio della procedura di revoca dell’accreditamento da parte della regione Lazio. L’epidemia al San Raffaele di Rocca di Papa 178 contagi e 21 decessi. Questa la terribile contabilità di uno dei focolai del Lazio, quello registrato proprio nel San Raffaele di Rocca di ... Leggi su ilprimatonazionale

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della propr… - _fiorucci : RT @IlPrimatoN: Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della propr… - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della propr… - marialetiziama9 : RT @IlPrimatoN: Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della propr… - Ginka20051964 : RT @IlPrimatoN: Prima il virus, affrontato in condizioni difficili se non impossibili e di fronte a scelte di gestione da parte della propr… -

Ultime Notizie dalla rete : eroi disoccupati Da eroi a disoccupati: a rischio 160 lavoratori del San Raffaele a Rocca di Papa Il Primato Nazionale