Cristina Parodi su Giorgio Gori confessa: “Sono stati mesi durissimi” (Di sabato 18 luglio 2020) Cristina Parodi e Giorgio Gori sono una coppia inossidabile, insieme da 25 anni, anniversario che festeggeranno il prossimo primo ottobre. La conduttrice, però, racconta delle difficoltà degli ultimi mesi, segnati dall’emergenza coronavirus. Il sindaco di Bergamo e marito della Parodi ha dovuto gestire l’emergenza in una delle zone più colpite d’Italia. La coppia si è presa una meritata vacanza a Formentera, dove ha soggiornato qualche giorno, come fa sapere Chi. Cristina Parodi: la “roccia” di Giorgio Gori Il politico ha gestito uno dei momenti più drammatici per la sua città, Bergamo, con al suo fianco la moglie Cristina ... Leggi su thesocialpost

dea_channel : Cristina Parodi sempre più sotto forma di divinità ?????????????? - Alessia38014305 : @cristina_parodi buongiorno Cristina - newsnewsgossip : Cristina Parodi e Giorgio Gori pronti alle nozze dâ??argento: â??Abbiamo attraversato la tempesta terribileâ? ? - gossipnewsgoss1 : Cristina Parodi e Giorgio Gori pronti alle nozze dâ??argento: â??Abbiamo attraversato la tempesta terribileâ? ? - gossiparaaah : Cristina Parodi e Giorgio Gori pronti alle nozze dâ??argento: â??Abbiamo attraversato la tempesta terribileâ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi Cristina Parodi e Giorgio Gori innamorati: “Abbiamo attraversato la tempesta” DiLei Vip Una finestra sul Cielo il libro di Federico Pini

Nel libro vi è anche una nota introduttiva di Cristina Parodi la quale anticipa la testimonianza di Federico Pini. La fede è termine, realtà, argomento molto profondo e particolare. Essa può essere ...

Cristina Parodi e Giorgio Gori innamorati: “Abbiamo attraversato la tempesta”

Cristina Parodi racconta il suo amore per Giorgio Gori con cui festeggerà il prossimo 1 ottobre 25 anni di matrimonio. Un legame, quello fra il politico e la giornalista, che ha resistito a gossip e c ...

Nel libro vi è anche una nota introduttiva di Cristina Parodi la quale anticipa la testimonianza di Federico Pini. La fede è termine, realtà, argomento molto profondo e particolare. Essa può essere ...Cristina Parodi racconta il suo amore per Giorgio Gori con cui festeggerà il prossimo 1 ottobre 25 anni di matrimonio. Un legame, quello fra il politico e la giornalista, che ha resistito a gossip e c ...