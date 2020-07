Cristiano Ronaldo con Georgina su uno yacht di lusso: “Compagna speciale” (FOTO) (Di sabato 18 luglio 2020) “Fai che i tuoi sogni diventino realtà sempre con una compagna speciale”. Questo il commento di Cristiano Ronaldo sotto il suo ultimo post su Instagram. Il portoghese ha postato una nuova FOTO con la fidanzata Georgina Rodriguez, a bordo di uno yacht di lusso. Qualche ora di relax per il campione della Juventus in vista della delicata sfida con la Lazio. I fan hanno espresso tutto il loro stupore nei commenti in merito alla splendida cornice. Leggi su sportface

