Crisanti: “colpa del governo se i migranti sono contagiati” (Di sabato 18 luglio 2020) Il virologo Andrea Crisanti lancia una grave accusa al governo, reo, secondo l’esperto, di avere sottovalutato l’allarme coronavirus tra i migranti presenti in Italia. Andrea Crisanti lo sapeva, ma non è bastato ad allarmare abbastanza gli esperti del governo chiamati a gestire l’emergenza coronavirus. In un’intervista al Giornale, il direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova avverte che non è finita. “Bisogna testare i migranti subito altrimenti il coronavirus si diffonderà a macchia d’olio“. Crisanti invita a “bloccare sul nascere le situazioni a rischio”. Il virologo punta l’attenzione proprio sugli asintomaci, che ... Leggi su chenews

Piero42395724 : RT @Vittori75249974: @Gianmar26145917 @tiz2060 Crisanti ha detto e ridetto che ' I contagi importati da Paesi in cui l'epidemia è fuori con… - Gianmar26145917 : RT @Vittori75249974: @Gianmar26145917 @tiz2060 Crisanti ha detto e ridetto che ' I contagi importati da Paesi in cui l'epidemia è fuori con… - tiz2060 : RT @Vittori75249974: @Gianmar26145917 @tiz2060 Crisanti ha detto e ridetto che ' I contagi importati da Paesi in cui l'epidemia è fuori con… - Vittori75249974 : @Gianmar26145917 @tiz2060 Crisanti ha detto e ridetto che ' I contagi importati da Paesi in cui l'epidemia è fuori… - Cippalik : @guidomarchello No ooooh, questo è colpa di Crisanti, eh! -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti “colpa Aggioirnamenti dati Epidemia Coronavirus in Umbria www.quotidianodellumbria.it