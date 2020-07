Cos’è l’emergency brake, l’ultima carta sul tavolo per salvare l’accordo sul Recovery Fund (Di sabato 18 luglio 2020) Non c’è (ancora) la soluzione per il Consiglio europeo convocato il 17 luglio che avrebbe dovuto portare all’accordo dei Paesi dell’Unione Europea sul Recovery Fund. Due i punti controversi della riunione, con i Paesi frugali (guidati dal premier olandese Mark Rutte) che sono riusciti a mettersi di traverso sulla strada verso agevoli soluzioni economiche, di cui avrebbero beneficiato soprattutto i Paesi mediterranei come l’Italia. In modo particolare, stiamo parlando del potere di veto sull’erogazione dei fondi e sull’entità dei finanziamenti a fondo perduto messi in campo dall’Unione Europea. È spuntato poi il concetto di Emergency brake, ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE > Al via il Consiglio Europeo sul Recovery Fund, tensioni ... Leggi su giornalettismo

