Corteo No Tav a Chiomonte, scontri e tensioni con le forze dell’ordine: ferito un agente (Di sabato 18 luglio 2020) Corteo No Tav a Chiomonte. scontri e tensioni con le forze dell’ordine. Rimasto ferito un agente. TORINO – scontri e tensioni durante il Corteo No Tav al cantiere di Chiomonte. Lo stop al lockdown ha fatto riprendere le manifestazioni in Italia con gli antagonisti che hanno preso di mira una delle opere più contestate del nostro Paese. Nuovi attimi di paura in Val Susa dove un gruppo di manifestanti ha cercato di rompere il cordone delle forze dell’ordine e cercare di assaltare il cantiere. Gli agenti, però, in tenuta antisommossa sono riusciti a reggere all’assalto e a disperdere la folla con i lacrimogeni. Uno dei militari è rimasto ... Leggi su newsmondo

