Coronavirus, Usa: Trump dice “no” ad obbligo nazionale sulle mascherine (Di sabato 18 luglio 2020) Continua ad essere critica la situazione Coronavirus negli Usa. Eppure Donald Trump non impone l’uso obbligatorio delle mascherine: la situazione. La situazione Coronavirus negli Usa continua a peggiorare, con il bollettino medico che ogni giorno fa segnare dei record negativi. Eppure chi dovrebbe invitare il popolo americano alla prudenza sembra essere sempre più cauto ed … L'articolo Coronavirus, Usa: Trump dice “no” ad obbligo nazionale sulle mascherine proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - Agenzia_Ansa : In #Francia obbligo della #mascherina dalla prossima settimana. Misura valida per i luoghi chiusi, aperti al pubbli… - GiaPettinelli : Coronavirus, altri 77.400 casi negli Usa - Ultima Ora - ANSA - pC8oCDUAsI5iDZl : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 142,064 ????BRA: 77,932 ????GBR: 45,233 ????MEX: 38,310 ????ITA: 35,028 ????FRA: 30,152 ????ESP: 28… -