Coronavirus, Trump contro l’uso della mascherina. Record di contagi negli Usa (Di sabato 18 luglio 2020) Il presidente Usa Donald Trump è tornato sul tema mascherine, ribadendo che non ha intenzione di emettere un ordine nazionale per renderle obbligatorie. “Bisogna lasciare alle persone una certa libertà”, ha detto il tycoon in un’intervista a Fox News. Poche ora prima, il virologo della task force anti Covid-19 Anthony Fauci aveva raccomandato ai governatori di essere “più energici possibile” nell’imporre l’uso della mascherina in pubblico. mascherina, non solo Fauci Anche Robert Redfield, direttore del Centers for Disease control and Prevention, si allinea con Fauci: “Noi non siamo senza difese contro il Covid, i mezzi per coprirsi il volto sono le armi più potenti che abbiamo per ... Leggi su italiasera

