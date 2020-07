Coronavirus: Trump contrario all'obbligo per le mascherine (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - WASHINGTON, 18 LUG - Donald Trump ribadisce il suo no all'obbligo per le mascherine, affermando di non essere d'accordo con le indicazioni date dai vertici delle autorità sanitarie e dagli ... Leggi su corrieredellosport

