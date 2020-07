Coronavirus, tre giocatori del Lille contagiati: ecco chi sono (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus Lille, il tecnico del club francese Cristophe Galtier dopo la vittoria in amichevole con il Mouscron ha rivelato che ci sono tre casi di positività tra i suoi uomini Scoppiano casi di Coronavirus tra le fila della squadra francese del Lille. A dare l’annuncio è stato l’allenatore del club Cristophe Galtier, che al termine della vittoria nell’amichevole contro il Mouscron ha parlato ai microfoni della stampa. Si tratta del centrocampista della nazionale portoghese Renato Sanches e i due attaccanti francesi Jonathan Ikone e Jonathan Bamba. Fortunatamente, la squadra di Lilla non era impegnata in nessuna competizione europea, per cui non si rischia di compromettere il normale svolgimento di queste ultime. Stessa cosa per la Ligue 1, il qualesi è fermato ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Coronavirus Piemonte: tre nuovi positivi, zero decessi - Corriere : L’immunità sembra perdersi tre mesi dopo l’infezione - cardellino95 : RT @carlo_taormina: Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lille, tre positivi al coronavirus: c’è anche Renato Sanches: Lille, tr… - Emma96444762 : RT @carlo_taormina: Una voce mi dice che la procura di Roma,da me investita con tre denunzie sulla gestione dell’emergenza coronavirus,abbi… -