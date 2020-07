Coronavirus, Texas: contagiati 85 neonati (Di sabato 18 luglio 2020) Allerta massima in Texas per la positività al Coronavirus di ben 85 neonati. Tutti i nuovi casi sono sati registrati nella zona rossa della contea di Nueces, sul golfo del Messico. Nella zona in cui si trova la città di Corpus Christi nelle ultime settimane sono risultati contagiati dal Covid-19 decine di minori. In Texas, dopo numeri abbastanza contenuti, i contagi sono letteralmente esplosi a luglio e le autorità locali stanno battendo il chiodo sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine. "Attualmente abbiamo 85 bambini di età inferiore a un anno nella contea di Nueces, tutti risultati positivi al Covid-19 - dichiara Annette Rodriguez, direttrice della Sanità pubblica di Corpus Christi- Questi bambini non hanno ancora festeggiato il loro primo ... Leggi su blogo

