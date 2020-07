Coronavirus, Rohani: 'In Iran stimiamo 25 milioni di contagiati' (Di sabato 18 luglio 2020) In Iran almeno 25 milioni di persone potrebbero essere state contagiate dal Coronavirus, incluse le circa 14mila vittime, e queste potrebbero aggiungersene altre 35 milioni nel caso di una seconda ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rohani Coronavirus, Rohani: "In Iran stimiamo 25 milioni di contagiati" TGCOM In Iran «25 milioni di contagi»

A queste si stima possano aggiungersi altri 35 milioni di contagi nel caso ci sia in autunno una temuta seconda ondata di Covid-19: lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, citando ...

Coronavirus mondo, diretta. Negli Usa nuovo record di contagi, in Iran saranno «35 milioni nei prossimi mesi»

Sono oltre 14,1 milioni i casi di coronavirus che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. Nuovo record giornalier ...

