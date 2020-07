Coronavirus, Rohani: “In Iran stimati 25 milioni di contagi, nuovi lockdown”. Francia valuta la chiusura delle frontiere con la Spagna (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre continuano a salire i contagi da Coronavirus in Sudamerica (con 736 morti in 24 ore solo in Messico) anche in Medioriente la pandemia fa un balzo in avanti: In Iran almeno 25 milioni di persone potrebbero aver contratto il Covid (inclusi i circa 14mila morti). Lo ha dichiarato il presidente Iraniano, Hassan Rohani, citando stime del mistero della Salute: a questa stima potrebbero aggiungersi altri 35 milioni di contagi nel caso ci sia in autunno una temuta seconda ondata. L’India ha ormai superato il milione di casi, una cifra destinata a raddoppiare in un mese, se la diffusione continua a questa velocità: colpita anche un’ex Miss Mondo, la star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan. In Europa, è la Spagna ... Leggi su ilfattoquotidiano

