Coronavirus – Quasi 250 i nuovi casi, tutti concentrati al Nord: il bollettino aggiornato di oggi (Di sabato 18 luglio 2020) Sono 249 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a cui si aggiungono 14 morti e 323 persone guarite. Sono stati effettuati 48.265 tamponi, dunque è risultato positivo solo lo 0,51% dei test processati. I nuovi casi sono sempre concentrati, in grandissima prevalenza, nelle Regioni del Nord: 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 34 in Veneto. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 244.216 casi totali 35.042 morti 196.806 guariti Il numero dei pazienti attualmente positivi al Covid-19 è di 12.368, così suddivisi: 757 ricoverati in ospedale (6,1%) 50 ricoverati in terapia ... Leggi su sportfair

