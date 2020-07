Coronavirus Ostia, positivi 6 coinquilini del dipendente dello stabilimento balneare scoperto ieri (Di sabato 18 luglio 2020) positivi al Coronavirus sei coinquilini dell'addetto dello stabilimento balneare La Vela di Ostia emerso ieri come nuovo caso. Un nuovo cluster a Roma, dunque, che ancora una volta riguarda la... Leggi su ilmessaggero

Positivi al coronavirus sei coinquilini dell'addetto dello stabilimento Balneare La Vela di Ostia emerso ieri come nuovo caso. Un nuovo cluster a Roma, dunque, che ancora una volta riguarda la ...L'allarme nuovi focolai di coronavirus riaffiora prepotentemente ... Il campanello d'allarme suona in particolare a Savona, a Ostia. Ma motivi di preoccupazione ci sono in tante altre parti ...