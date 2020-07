Coronavirus, ordinanza di Rossi: treni, taxi e traghetti senza limiti. Tramvia e bus: 60% dei posti (Di sabato 18 luglio 2020) Sui bus urbani e in Tramvia si potrà invece derogare dal rispetto della distanza di un metro tra un passeggero e l'altro, senza però andare oltre il 60 per cento dei posti autorizzati, considerando nel conto tanto sia quelli a sedere sia quelli in piedi Leggi su firenzepost

RegLombardia : #coronavirus ?? Ordinanza regionale n. 580. Dal 15 luglio la mascherina all'aperto sarà obbligatoria solo in assenza… - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - FirenzePost : Coronavirus, ordinanza di Rossi: treni, taxi e traghetti senza limiti. Tramvia e bus: 60% dei posti - CittadinidiTwtt : RT @LuceverdeMilano: ?? #Coronavirus @RegLombardia ?? Nuova Ordinanza del Presidente Attilio Fontana Fino al #31Luglio ??Mascherine : ? o… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ordinanza Coronavirus Campania, la Regione proroga tutte le ordinanze anti-Covid al 31 luglio Fanpage.it Sabaudia: prenotazione della spiaggia libera, al via la sperimentazione del portale

nel caso si dovesse riscontrare un contagio da Covid-19 e dunque la necessità di attivare i necessari protocolli da parte dell’Asl e delle autorità competenti”. Ma “in caso di criticità e ...

Sulle strade di Vasto arrivano le corsie ciclabili

Le misure di intervento approvate dalla Giunta Comunale sono state recepite con Ordinanza n.283/2020 del Comandante della Polizia Municipale. "Non ci siamo fatti trovare impreparati all’arrivo di ...

nel caso si dovesse riscontrare un contagio da Covid-19 e dunque la necessità di attivare i necessari protocolli da parte dell’Asl e delle autorità competenti”. Ma “in caso di criticità e ...Le misure di intervento approvate dalla Giunta Comunale sono state recepite con Ordinanza n.283/2020 del Comandante della Polizia Municipale. "Non ci siamo fatti trovare impreparati all’arrivo di ...