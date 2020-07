Coronavirus, nuovo focolaio a Savona (Di sabato 18 luglio 2020) nuovo focolaio di Coronavirus nella città ligure. È stato individuato in un ristorante, come confermato dal governatore Toti “Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica”. Nel ristorante anche il pallanuotista della Pro Recco Aicardi. “Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive – ha … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio a Savona proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi - LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS, NUOVO FOCOLAIO A JESOLO: 43 MIGRANTI POSITIVI NEL VILLAGGIO DELLA CROCE ROSSA, CHI È IL PAZIENTE ZE… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - Adnkronos : #Coronavirus, aumentano i contagi a #Barcellona: nuovo lockdown - armandoluongo10 : RT @dukana2: #Covid19 , 233 contagi e altre 11 vittime in 24 ore. Nuovo focolaio in un ristorante a #Savona: 'Accertati almeno 18 infetti'.… -