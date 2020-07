Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani (Di sabato 18 luglio 2020) Sconfiggere il Coronavirus è possibile, anche a 102 anni . Ci è riuscita la signora Alba Perinetti , 102enne originaria di Ancona , ammalatasi gravemente per il virus in una residenza per anziani e ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani - LaStampa : La ballerina biellese ha perso la nonna a causa del Coronavirus. - EttaLisetta : RT @CiaoKarol: Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abbraccio in… - lucia_cairoli : RT @CiaoKarol: Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abbraccio in… - CiaoKarol : Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nonna Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani Il Messaggero Mercedesz Henger riallaccia i rapporti con i suoi parenti eccetto Eva

È ancora lontana la pace tra Eva e Mercedesz Henger. Nonostante l’emergenza Coronavirus e lo scorrere del tempo madre e figlia non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Al contrario la 28enne ...

LODI A 102 anni Alba Perinetti piega il virus

È risultata positiva al tampone alla metà di aprile, a seguito dei controlli effettuati a Santa Chiara dove è ospite. Ora si è ripresa e sorride La sciarpa colorata al collo, gli occhi azzurri che scr ...

È ancora lontana la pace tra Eva e Mercedesz Henger. Nonostante l’emergenza Coronavirus e lo scorrere del tempo madre e figlia non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Al contrario la 28enne ...È risultata positiva al tampone alla metà di aprile, a seguito dei controlli effettuati a Santa Chiara dove è ospite. Ora si è ripresa e sorride La sciarpa colorata al collo, gli occhi azzurri che scr ...