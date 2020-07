Coronavirus, nonna Alba guarisce a 102 anni da una “forma grave” (Di sabato 18 luglio 2020) La signora Alba Perinetti, 102enne originaria di Ancona ammalatasi gravemente in una residenza per anziani, è finalmente guarita dal Coronavirus. Si è conclusa nel modo più lieto la lunga lotta contro il Coronavirus di Alba Perinetti, una donna di ben 102 anni ricoverata presso la Fondazione S. Chiara di Lodi. L’anziana paziente, originaria di Ancona, … L'articolo Coronavirus, nonna Alba guarisce a 102 anni da una “forma grave” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Notiziedi_it : Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani - LaStampa : La ballerina biellese ha perso la nonna a causa del Coronavirus. - EttaLisetta : RT @CiaoKarol: Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abbraccio in… - lucia_cairoli : RT @CiaoKarol: Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abbraccio in… - CiaoKarol : Nonna Rosa non ce l’ha fatta. La foto col marito dopo aver sconfitto il Coronavirus aveva commosso l’Italia: Un abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nonna Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani Il Messaggero Coronavirus, nonna Alba guarita a 102 anni: si era ammalata in una residenza per anziani

Sconfiggere il coronavirus è possibile, anche a 102 anni. Ci è riuscita la signora Alba Perinetti, 102enne originaria di Ancona, ammalatasi gravemente per il virus in una residenza per anziani e oggi ...

Soverato, presentato il libro “Dopo l’Apocalisse. Ipotesi per una Rinascita” di Nencini e Cardini

“Dopo l’Apocalisse è un ampio saggio scritto a quattro mani che nel parlare della drammatica vicenda del Covid 19 unisce un excursus storico sulle pandemie che si sono succedute nel corso dei secoli a ...

Sconfiggere il coronavirus è possibile, anche a 102 anni. Ci è riuscita la signora Alba Perinetti, 102enne originaria di Ancona, ammalatasi gravemente per il virus in una residenza per anziani e oggi ...“Dopo l’Apocalisse è un ampio saggio scritto a quattro mani che nel parlare della drammatica vicenda del Covid 19 unisce un excursus storico sulle pandemie che si sono succedute nel corso dei secoli a ...