Coronavirus, non si fermano le verifiche: controllate 57mila persone, solo 37 sanzionate (Di sabato 18 luglio 2020) Non si fermano i controlli delle forze di polizia relative al rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus: il Viminale ha reso noto che ieri sono state verificate 57.105 persone, di cui 37 sanzionate e 2 denunciate per inosservanza della quarantena. controllate anche 9.625 attività con 22 titolari sanzionati e 6 provvedimenti di chiusura.L'articolo Coronavirus, non si fermano le verifiche: controllate 57mila persone, solo 37 sanzionate Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Le radiazioni Uv-C del Sole uccidono il coronavirus? Non proprio Wired Italia Coronavirus sui mezzi pubblici: si scherza col fuoco

Se chi emette saliva è positivo al Covid-19, infetta tutti. Per non parlare di chi si appoggia agli appositi sostegni e poi si porta la mano alla bocca: disastro coronavirus. Ma adesso si scherza col ...

Coronavirus, Boccia “Lo stato di emergenza serve, Italia piu’ sicura”

Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. “Non ci saranno limitazioni delle liberta’ personali”, aggiunge. “Nonostante i tentativi di ...

Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. "Non ci saranno limitazioni delle liberta' personali", aggiunge. "Nonostante i tentativi di ...