Coronavirus nel mondo, ultime notizie: nuovo record Usa, oltre 77 mila casi in 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, il nuovo Coronavirus finora ha contagiato più di 14 milioni di persone in tutto il mondo, mentre i morti sono oltre 600mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 18 luglio 2020, aggiornate in tempo reale: Ore 07,05 – nuovo record Usa, oltre 77 mila ... Leggi su tpi

Fontana3Lorenzo : Un blitz, nella serata di ieri, per trasferire gli immigrati positivi al coronavirus in centro a Cavarzere, nel Ven… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa [aggiornamento delle 14:39] - repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa. Boom di nuovi casi in Romania: è il paese… - Ag_RiverFlash : CORONAVIRUS: ECCO I DATI DEL 17 LUGLIO A ROMA E NEL LAZIO - GianvitoPuglies : Auto contro Tir nel barese 4 morti -