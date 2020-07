Coronavirus nel mondo, oltre 14 milioni di contagi e più di 600 mila morti (Di sabato 18 luglio 2020) Il bilancio della pandemia mondiale di Coronavirus ha superato oggi quota 14 milioni di contagi (14.060.402) e 600 mila morti (601.820), secondo i dati aggiornati dell'università americana Johns Hopkins. STATI UNITIAncora un record di nuovi casi di contagio da Coronavirus negli Stati Uniti: 77.638 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi nel Paese salgono a 3,64 milioni e i decessi a 139.128. Negli Stati Uniti l'immunologo della task force anti-Coronavirus Anthony Fauci ha raccomandato che i governatori "siano più energici possibile" nell'imporre la mascherina in pubblico nei rispettivi Stati, perché indossarla "è veramente importante" come strumento per combattere ... Leggi su ilfogliettone

