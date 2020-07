Coronavirus nel Lazio, non si ferma il contagio dall’estero: su 14 nuovi casi, 13 sono d’importazione. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 18 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore registriamo un dato di 14 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 9 casi hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, un caso di rientro dall’India, uno dal Montenegro, uno dall’Albania e uno dalla Romania. Nel Lazio abbiamo un rischio moderato, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 si registra un nuovo caso nelle ultime 24h, ed è una persona di nazionalità del Bangladesh riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati. Nella Asl Roma 2 dei sette nuovi casi nelle ultime 24h cinque ... Leggi su ilcorrieredellacitta

