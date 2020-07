Coronavirus nel Lazio: la situazione è stabile con un lieve aumento dei decessi nelle province (Di sabato 18 luglio 2020) Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 13 sono d’ importazione così ripartiti: 11 hanno un link con i voli di ritorno dal Bangladesh, un caso dall’Iraq ed un altro dall’India. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico. Nella Asl Roma 2 degli otto nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico. Nella Asl Roma 3 sono sette i nuovi casi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

