Coronavirus mondo, diretta. Coprifuoco a Miami, negli Usa nuovo record di contagi (Di sabato 18 luglio 2020) Sono oltre 14,1 milioni i casi di Coronavirus che si sono registrati in tutto il mondo, ed oltre 600mila i morti, secondo il bilancio della mappa della John Hopkins University. nuovo record... Leggi su ilmattino

repubblica : Coronavirus nel mondo, Barcellona chiede ai cittadini di rimanere a casa [aggiornamento delle 14:39] - Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - SkyTG24 : Spagna, 100 mila visoni positivi al Coronavirus: verranno abbattuti - BinaryOptionEU : #Coronavirus, oltre 14 milioni di casi nel mondo - mecca_salvatore : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Superati i 14 milioni di casi nel mondo, oltre 600mila morti. Record in #Usa, 77mila casi in 24 ore. #Fauci:… -