Coronavirus: l'OMS esorta il mondo a non concentrarsi solo sul Covid-19 a spese di altre crisi (Di sabato 18 luglio 2020) Venerdì il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom ha invitato il mondo a non concentrarsi soltanto sul Covid-19 a spese di altre crisi che colpiscono il mondo. "Molti paesi, in particolare in Africa e in Medio Oriente, continuano a vacillare per anni a causa di conflitti e altre crisi umanitarie. Covid-19 minaccia di esacerbare molte di queste crisi ", ha detto in un briefing dei media venerdì. Il direttore generale dell'Oms ha evidenziato che la pandemia ha colpito oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo, Tedros ha tuttavia spiegato che non si tratta dell'unico problema: fino ...

