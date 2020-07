Coronavirus, le notizie della notte – Negli Usa altro record: 77 mila nuovi casi. Fauci agli Stati nella “zona rossa”: «Basta ignorare l’obbligo di mascherina». In Brasile verso gli 80 mila morti (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Usa EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Volontari distribuiscono viveri ai residenti a Greynolds Park, nella zona Nord di Miami BeachLa pandemia Negli Stati Uniti segna un nuovo giorno record, con 77.638 nuovi contagi di Coronavirus. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi in totale sono saliti a 3,6 milioni, mentre le vittime sono 139.255. Un’andamento sempre più allarmante che sta ora spingendo diversi governatori e sindaci di grandi città a riconsiderare le riaperture in corso su attività e spostamenti. Come a Miami Beach, dove è scattato il coprifuoco per i prossimi 10 giorni, con l’obbligo di restare a casa dalle 8 ... Leggi su open.online

