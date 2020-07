Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 luglio: morti, contagi, guariti (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 18 luglio. È di 12.368 (-88) persone attualmente positive, 196.806 (+323) guariti e 35.042 (+14) morti, per un totale di 244.216 (+249) ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Italia, 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime #coronavirus - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - marialetiziama9 : RT @Signorasinasce: #Coronavirus #Ostia , positivi 6 #coinquilini del #dipendente dello #stabilimento balneare scoperto ieri: tutti del #BA… - Noovyis : (Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi: i dati del 18 luglio) Playhitmusic - -