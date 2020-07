Coronavirus Italia, bollettino del 18 luglio: 244.216 casi totali, 14 morti in 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 244.216. Le vittime, in totale, sono 35.042, con 14 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 249 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

