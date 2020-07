Coronavirus, indice di contagio RT supera la soglia critica: 6 regioni a rischio (Di sabato 18 luglio 2020) Il monitoraggio del Coronavirus durante la fase 3 non è dei migliori: in ben 6 regioni infatti si supera la soglia e il rischio contagio aumenta. Questo il dato che è emerso dal report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra lunedì 6 luglio e domenica 12. I valori dell’Rt, l’indice di contagiosità, tendono a oscillare nelle regioni in cui si verificano focolai di trasmissione, che immediatamente vengono contenuti. Quindi “seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo deve invitare alla cautela ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Iss: 'Contagi in aumento, indice Rt nazionale sopra 1' #coronavirus - sole24ore : La media nazionale dell'indice di trasmissibilità del coronavirus è superiore a 1. Un dato allarmante, che tiene co… - xblunotte : #coronavirus risale l'indice del contagio decisivi i focolai importati dall'estero E' stato inutile rimanere rinch… - DCanzoniere : RT @sole24ore: La media nazionale dell'indice di trasmissibilità del coronavirus è superiore a 1. Un dato allarmante, che tiene conto di di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus indice Coronavirus Italia, l’indice Rt Regione per Regione: in Veneto 1,61, Lazio 1,23, Lombardia 1,14, Piemonte... Corriere della Sera Coronavirus, fallito l'obiettivo contagi zero: sale il rischio, circolazione virale ancora rilevante

I nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia arrivano dall'estero ma anche da focolai interni di origine sconosciuta: anche per questo l'epidemia di Covid-19 non può dirsi conclusa: lo ...

Coronavirus in Italia: nuovo cluster a Savona, 18 contagiati. A Ostia chiuso stabilimento balneare, dipendente era positivo

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.456 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 35.028 morti, per un totale di 243.967 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...

I nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia arrivano dall'estero ma anche da focolai interni di origine sconosciuta: anche per questo l'epidemia di Covid-19 non può dirsi conclusa: lo ...CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.456 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 35.028 morti, per un totale di 243.967 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...