Coronavirus, in una contea del Texas 85 neonati contagiati (Di sabato 18 luglio 2020) Sono 85 i bambini sotto l'anno di età che sono risultati positivi al Coronavirus in una contea del Texas, scrive la Cnn. Nella contea di Corpus Christi Nueces, il numero di casi ha subito un aumento enorme a luglio, secondo uno dei dirigenti dell'amministrazione locale, Peter Zanoni, la contea ha registrato il tasso più alto di contagi sulla media settimanale tra tutte le contee del Texas."Abbiamo registrato 85 bambini sotto l'anno di età positivi al Covid-19", ha detto Annette Rodriguez, direttrice del sistema sanitario locale. "Questi bambini non hanno ancora compiuto il loro primo compleanno. Per favore aiutateci a fermare la diffusione di questa malattia". Leggi su ilfogliettone

In leggero aumento i casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore l’incremento di nuovi contagiati è di 233 (ieri erano stati 230). Il numero totale sale perciò a 243.967. In calo invece il nume ...

ma nessuno stato di allarme" Sulla situazione coronavirus in Catalogna è intervenuto anche il ministro della Salute spagnolo. Salvador Illa ha confermato l'esistenza di una trasmissione locale a ...

