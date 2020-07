Coronavirus in Italia, risalgono i contagi: i dati del 18 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) In Italia continua ad essere strettamente monitorata la pandemia di Coronavirus, che ha registrato un lieve aumento dei casi negli ultimi giorni. Secondo il Ministero della Salute, che pubblica giornalmente i dati del contagio, la situazione rimane comunque a bassa criticità, con una diffusione del Coronavirus stazionaria. Coronavirus, i dati del 18 luglio in Italia Sono 244.216 i casi totali di Coronavirus in Italia, di cui 249 nuovi casi rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 12.368, di cui 757 ricoverati con sintomi, 50 in Terapia Intensiva e 11.561 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Sono 14 le persone decedute nelle ultime 24 ore, portando il ... Leggi su thesocialpost

