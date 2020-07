Coronavirus in Italia, muro contro muro su aiuti Ue. Conte: “Non cediamo su 750 miliardi” (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ULTIME NOTIZIE – Sono 12.456 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 35.028 morti, per un totale di 243.967 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sanato 18 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,10 – muro contro muro su aiuti Ue. Conte: “Non cediamo su 750 miliardi”. Non c’è l’accordo nel primo giorno di vertice del Consiglio europeo straordinario cui è affidato il difficile ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - WTrumpy : RT @noitre32: Coronavirus a Ostia, positivo dipendente del Bangladesh: chiuso uno stabilimento balneare. Rischio focolaio - paolorm2012 : CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, EPIDEMIA STAZIONARIA! 233 CONTAGIATI, 11 MORTI, -3 in T.INTENSIVA… -