Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 18 luglio Anche nella giornata del 18 luglio la curva dei contagi non presenta variazioni di rilievo rispetto ai giorni precedenti. Tra le situazioni da monitorare c’è quella di un positivo al Coronavirus che ha lavorato in uno stabilimento di Ostia, Roma, nonostante avesse i sintomi del virus. Emergenza Coronavirus in Italia: il ... Leggi su newsmondo

