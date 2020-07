Coronavirus, in Italia casi di contagio in risalita: 4 nuovi positivi in Sicilia (Di sabato 18 luglio 2020) Sono in risalita i casi di contagio da Coronavirus : nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 249 (ieri 233) per un totale di 244.216. Piccolo aumento del numero dei morti: 14 (ieri 11) per 35.042... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Italia, 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime #coronavirus - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - CarpeDiem_Macc : #Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 18 luglio. - MC21868 : RT @riktroiani: ?? Positivi al #coronavirus 6 coinquilini dell'addetto dello stabilimento balneare di #Ostia 'La Vela'. A confermarlo l'unit… -