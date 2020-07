Coronavirus, in Italia aumentano ancora i nuovi contagi: + 249. Altri 14 morti in 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Non si ferma l'incremento dei nuovi casi positivi al Coronavirus: i nuovi dati parlano di un più 249, dunque sedici in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le vittime, ci sono... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - MediasetTgcom24 : Coronavirus in Italia, 233 nuovi casi in 24 ore e 11 nuove vittime #coronavirus - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - Ales_Pensa : RT @TgrRai: #Coronavirus Italia, nelle ultime 24 ore 249 contagi (ieri 233) per un totale di 244.216. 14 i morti (ieri 11), per 35.042 vitt… - lucarango88 : @MediasetTgcom24 ?? Dati #Italia #Coronavirus #18luglio Casi positivi +249 (244.216 +0,10%) Guariti +323 (196.806… -