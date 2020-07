Coronavirus, il virologo Robert Gallo: “Va affrontato come l’Aids. Vaccino? Non credo ci arriveremo presto” (Di sabato 18 luglio 2020) “Le epidemie possono essere vinte solo se c’è il contesto sociale giusto. Non c’è spazio per i nazionalismi quando un virus infuria ovunque. Dobbiamo immaginare che una forza aliena invisibile abbia invaso la Terra per distruggere l’umanità, e che solo unita la nostra specie possa farvi fronte”. A dirlo, in un’intervista su ‘La Repubblica‘, Robert Gallo, uno dei due scopritori del virus dell’Hiv nel 1982 che dirige l’istituto di virologia umana all’università del Maryland, negli Usa e che nel 2011 ha fondato il Global Virus Network, rete di laboratori in 35 Paesi che studia i microbi più insidiosi del mondo. Quello dell’unità “è lo spirito con cui abbiamo fondato il Global Virus Network, che mette insieme paesi ... Leggi su meteoweb.eu

