Coronavirus, il Napoli contatta la UEFA.Non vuole giocare a Barcellona (Di sabato 18 luglio 2020) Il Napoli vuole il cambio di sede Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe contatto la UEFA per chiedere lo spostamento … L'articolo Coronavirus, il Napoli contatta la UEFA.Non vuole giocare a Barcellona proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

raisatrevino19 : RT @Shedirpharma: EMERGENZA #COVID19 Shedir Pharma Group S.p.A. al fianco dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Na… - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO!!!! CORONAVIRUS IN SPAGNA, ECCO LA DECISIONE SU BARCELLONA-NAPOLI!!!! >>> - mludodc : RT @Filomen30847137: Tribunale di Napoli dà protezione umanitaria a un pakistano perché 'in Patria rischierebbe la salute', Ma così si crea… - GINA32451015 : RT @Filomen30847137: Tribunale di Napoli dà protezione umanitaria a un pakistano perché 'in Patria rischierebbe la salute', Ma così si crea… - LuigiBevilacq17 : RT @Carloalvino: In Catalogna adottano nuove misure restrittive, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti di restare a casa dopo un aume… -