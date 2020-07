Coronavirus, il ministro Boccia: “Lo stato di emergenza serve” (Di sabato 18 luglio 2020) “Il Covid c’è, non è mai scomparso”. A dirlo, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, è il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, secondo il quale lo stato d’emergenza serve, ma rassicura: “Non ci saranno limitazioni della libertà personale”. “Nonostante i tentativi di alcuni di fare gli ottimisti a prescindere – spiega Boccia – il dato oggettivo è che il mondo ha vissuto la peggiore settimana dall’esplosione del Covid. E questo deve dare valore ai sacrifici che abbiamo fatto fino a oggi e che non vanno sprecati. L’Italia in questo momento è uno dei Paesi più sicuri”. Alla domanda sul perché l’obiettivo contagi zero sia fallito, ... Leggi su meteoweb.eu

