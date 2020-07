Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 14 morti e 249 nuovi casi positivi. Contagio sempre concentrato al Nord [DATI] (Di sabato 18 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 14 morti, 323 guariti e 249 nuovi casi su 48.265 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati. I nuovi casi sono sempre concentrati, in grandissima prevalenza, nelle Regioni del Nord: 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 34 in VenetoAdesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 244.216 casi totali 35.042 morti 196.806 guariti Anche oggi i nuovi casi sono tutti asintomatici e le strutture ospedaliere continuano a svuotarsi. Il ... Leggi su meteoweb.eu

